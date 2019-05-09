Представитель капитана «АЗ Алкмар»: Официальных предложений из России мы не получали Ранее сообщалось, что на игрока претендуют московский «Спартак» и питерский «Зенит».

Полина Лельчук, партнер на территории России голландского агентства, которое ведет дела полузащитника и капитана «АЗ Алкмар» Гуса Тила, высказалась о возможном переезде игрока в чемпионат России.

«Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита». Но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах. Интересно ли Тилу поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать», – сказала Лельчук «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Тил провел за «АЗ Алкмар» 32 матча в чемпионате Голландии, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.