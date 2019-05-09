Станислав Черчесов: Нынешнее поколение должно чтить подвиг наших предков - Советский спорт
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09 мая 2019 13:21ФутболГичунцев Артур

Станислав Черчесов: Нынешнее поколение должно чтить подвиг наших предков

Сегодня, 9 мая в России отмечается праздник победы СССР над нацистской Германией в войне, которая длилась с 1941 по1945 год.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не оставил без внимания 74-ю годовщину со Дня Победы.

«Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков. Хочу пожелать всем мирного неба над головой!», – приводит слова Черчесова официальный Twitter национальной команды.

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