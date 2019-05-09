Лахиялов – о решении суда по Кокорину и Мамаеву: Устроили шоу, пацанам судьбы губят

8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
– Знаете, почему футболисты, тренеры, руководство иногда начинают активно выражать свое недовольство судейством на поле и высказывать претензии? Потому что арбитры могут в одинаковых ситуациях принимать разные решения, и тогда получаются двойные стандарты. То же самое – и в случае Кокорина с Мамаевым. Устроили шоу, пацанам судьбы губят. Хотя в России происходят сотни, тысячи подобных случаев!
Я считаю, суд принял несправедливое решение в отношении Кокорина и Мамаева. Да, какое-то наказание требовалось. Но, по-моему, это дело должно было быть рассмотрено за полмесяца. И максимум, который им светил, – уловный срок, – приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».
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