Лахиялов – о решении суда по Кокорину и Мамаеву: Устроили шоу, пацанам судьбы губят Бывший нападающий «Анжи» и «Ахмата» Шамиль Лахиялов прокомментировал решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

– Знаете, почему футболисты, тренеры, руководство иногда начинают активно выражать свое недовольство судейством на поле и высказывать претензии? Потому что арбитры могут в одинаковых ситуациях принимать разные решения, и тогда получаются двойные стандарты. То же самое – и в случае Кокорина с Мамаевым. Устроили шоу, пацанам судьбы губят. Хотя в России происходят сотни, тысячи подобных случаев!

Я считаю, суд принял несправедливое решение в отношении Кокорина и Мамаева. Да, какое-то наказание требовалось. Но, по-моему, это дело должно было быть рассмотрено за полмесяца. И максимум, который им светил, – уловный срок, – приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».