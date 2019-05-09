Микаэль Брага: Мамаеву и Кокорину тяжело психологически Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

– Говорят, что «Зенит» хочет подписать с Кокориным новый контракт, потому что старый истекает. Но в какой форме он будет, когда выйдет на свободу? На тот момент, когда его заключение подойдет к концу, он пробудет за решеткой больше года. Прошлой осенью Кокорин вернулся после сложной травмы, быстро набирал форму и забил два гола, но потом уже больше не смог играть и нормально жить.

У Мамаева не было травмы крестообразных связок. Есть пример Романа Еременко, который не играл два года, а теперь очень достойно выступает за «Ростов». Не за аутсайдера, а за средний клуб, который близок к лидерам. Но, конечно, жизнь в СИЗО – это не жизнь у себя дома. И Мамаеву, и Кокорину тяжело психологически, – приводит слова Браги «Евро-Футбол.Ру».