Роббен может стать игроком «Бенфике» - Советский спорт
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09 мая 2019 17:47ФутболСпирин Дмитрий

Роббен может стать игроком «Бенфике»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен провел переговоры с «Бенфикой» о своем возможном переходе, сообщает Sport Bild.

Уже известно, что по окончании сезона голландец покинет «Баварию». Отмечается, что в его услугах также заинтересованы «Аякс», ПСВ и «Гронинген». В двух последних клубах Роббен играл в начале своей карьеры.

35-летний футболист выступает за «Баварию» с 2009 года. Он завоевал с клубом 19 трофеев.

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