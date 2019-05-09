Роббен может стать игроком «Бенфике»

Уже известно, что по окончании сезона голландец покинет «Баварию». Отмечается, что в его услугах также заинтересованы «Аякс», ПСВ и «Гронинген». В двух последних клубах Роббен играл в начале своей карьеры.
35-летний футболист выступает за «Баварию» с 2009 года. Он завоевал с клубом 19 трофеев.
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