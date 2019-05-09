В команду недели Лиги чемпионов попали шесть игроков «Ливерпуля» - Советский спорт
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09 мая 2019 18:03Футбол

В команду недели Лиги чемпионов попали шесть игроков «Ливерпуля»

УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.

В символическую команду недели попали: Алиссон («Ливерпуль»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»), ван Дейк («Ливерпуль»), Де Лигт («Аякс»), Вейналдум («Ливерпуль»), Хендерсон («Ливерпуль»), Моура («Тоттенхэм»), Алли («Тоттенхэм»), Зиеш («Аякс»), Ориги («Ливерпуль»), Тадич («Аякс»).

Напомним, что в первом полуфинале «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Браселону» (4:0), во втором «Тоттенхэм» на выезде одержал волевую победу над «Аяксом» (3:2).

В финале турнира 1 июня в Мадриде (Испания) между собой сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

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