В команду недели Лиги чемпионов попали шесть игроков «Ливерпуля»

В символическую команду недели попали: Алиссон («Ливерпуль»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»), ван Дейк («Ливерпуль»), Де Лигт («Аякс»), Вейналдум («Ливерпуль»), Хендерсон («Ливерпуль»), Моура («Тоттенхэм»), Алли («Тоттенхэм»), Зиеш («Аякс»), Ориги («Ливерпуль»), Тадич («Аякс»).
Напомним, что в первом полуфинале «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Браселону» (4:0), во втором «Тоттенхэм» на выезде одержал волевую победу над «Аяксом» (3:2).
В финале турнира 1 июня в Мадриде (Испания) между собой сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
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