«Ювентус» хочет пригласить Клоппа, но тот намерен остаться в «Ливерпуле» - Советский спорт
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09 мая 2019 19:02Футбол

«Ювентус» хочет пригласить Клоппа, но тот намерен остаться в «Ливерпуле»

Руководство «Ювентуса» высоко оценивает работу наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа и хотело бы видеть его на посту главного тренера итальянской команды.

Как сообщает Calciomercato, президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли является поклонником футбола Клоппа со времен работы немецкого специалиста в дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что Аньелли хотел бы видеть 51-летнего немца на посту главного тренера команды даже больше, чем испанца Хосепа Гвардиолу, ныне возглавляющего «Манчестер Сити».

Однако, по информации издания, Клопп намерен продолжить работу с «Ливерпулем» и уже договорился с руководством мерсисайдцев о подписании нового контракта на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, подписав с командой контракт на три года. Позже, немецкий специалист подписал новое соглашение с английским клубом, рассчитанный до конца июня 2022 года.

Добавим, что 1 июня в Мадриде «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

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