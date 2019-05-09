«Барселона» вновь нацелилась на Гризманна

По информации Le Parisien, французский форвард наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом станет главной трансферной целью «Барселоны» ближайшим летом.
Как отмечает издание, переход француза может обойтись каталонской команде в 120 миллионов евро.
В марте El Mundo Deportivo сообщало, что Гризманн был готов подписать контракт с «Барселоной» с зарплатой в 16 миллионов евро в год. По действующему контракту Гризманн получает в «Атлетико» 23 миллиона евро за сезон. Позже президент мадридского клуба Энрике Сересо гарантировал, что французский форвард останется в команде.
Напомним, что Гризманн перешел в «Атлетико» в июле 2014 года из «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро. С тех пор форвард провел за мадридский клуб 255 матчей и записал на свой счет 133 забитых мяча и 50 голевых передач.
Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость французского форварда в 150 миллионов евро.
Добавим, что в текущем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.
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