«Барселона» вновь нацелилась на Гризманна Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Le Parisien, французский форвард наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом станет главной трансферной целью «Барселоны» ближайшим летом.

Как отмечает издание, переход француза может обойтись каталонской команде в 120 миллионов евро.

В марте El Mundo Deportivo сообщало, что Гризманн был готов подписать контракт с «Барселоной» с зарплатой в 16 миллионов евро в год. По действующему контракту Гризманн получает в «Атлетико» 23 миллиона евро за сезон. Позже президент мадридского клуба Энрике Сересо гарантировал, что французский форвард останется в команде.

Напомним, что Гризманн перешел в «Атлетико» в июле 2014 года из «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро. С тех пор форвард провел за мадридский клуб 255 матчей и записал на свой счет 133 забитых мяча и 50 голевых передач.

Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость французского форварда в 150 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.