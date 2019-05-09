Куман в следующем сезоне может возглавить «Барселону»

Как сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста телеканала El Chiringuito Хосепа Педрерола, главным кандидатом на пост нового главного тренера «Барселоны» является нынешний наставник голландской сборной Роналд Куман.
Отмечается, что назначение 56-летнего голландца также может поспособствовать переходу в испанский клуб защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, который является одной из главных целей «Барселоны» в ближайшее трансферное окно.
По информации журналиста, еще одним кандидатом на должность нового наставника каталонской команды является Эрик Тен Хаг, возглавляющий в данный момент «Аякс».
Ранее сообщалось, что «Барселона» проведет экстренное совещание, на котором определит дальнейшую судьбу нынешнего главного тренера команды.
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