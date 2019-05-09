Андрей Канчельскис: В Англии играют до конца, независимо от результата, это в крови Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал прошедшие ответные матчи ½ финала Лиги чемпионов.

- Нужно понимать, что в Англии играют до конца, независимо от результата, это в крови. У «Барселоны» был недонастрой, видимо, испанцы подумали, что легко обыграют «Ливерпуль» без его лидеров, каталонцы вышли с шапкозакидательским настроением и получили. «Аяксу» же было сложно играть после победы в финале Кубка Нидерландов, где они отдали много эмоций. Во втором тайме игры с «Тоттенхэмом» голландцы сбавили обороты, хотя могли и выиграть, но соперник их просто «задушил».

Уверен, что в финале Лиги чемпионов будет красивая игра, красивый футбол, будет очень интересная игра со встречными атаками, будет открытый футбол, - приводит слова Канчельскиса «Евро-футбол.ру».

В ответных полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил на своем поле «Барселону» (4:0), а «Тоттенхэм» на выезде вырвал победу у «Аякса» (3:2).

Добавим, что в финале турнира, который состоится 1 июня в Мадриде, встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».