Вагнер со следующего сезона возглавит «Шальке»

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 47-летним специалистом рассчитан на три года, до 30 июня 2022 года.
Отметим, что в марте руководство «Шальке» уволило с поста главного тренера команды Доменико Тедеско, до конца текущего сезона обязанности наставника немецкого клуба будет исполнять Хуб Стевенс.
Напомним, что 47-летний Вагнер в январе покинул пост главного тренера английского клуба «Хаддерсфилд Таун», с которым в сезоне-2016/17 вышел в английскую премьер-лигу.
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