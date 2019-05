Вагнер со следующего сезона возглавит «Шальке»

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 47-летним специалистом рассчитан на три года, до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в марте руководство «Шальке» уволило с поста главного тренера команды Доменико Тедеско, до конца текущего сезона обязанности наставника немецкого клуба будет исполнять Хуб Стевенс.

Напомним, что 47-летний Вагнер в январе покинул пост главного тренера английского клуба «Хаддерсфилд Таун», с которым в сезоне-2016/17 вышел в английскую премьер-лигу.

David #Wagner has been appointed #s04 head coach as of next season. pic.twitter.com/omXHSlW0cz