Вагнер со следующего сезона возглавит «Шальке» - Советский спорт
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09 мая 2019 22:36Футбол

Вагнер со следующего сезона возглавит «Шальке»

«Шальке» официально объявил о назначении на пост главного тренера Давида Вагнера.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 47-летним специалистом рассчитан на три года, до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в марте руководство «Шальке» уволило с поста главного тренера команды Доменико Тедеско, до конца текущего сезона обязанности наставника немецкого клуба будет исполнять Хуб Стевенс.

Напомним, что 47-летний Вагнер в январе покинул пост главного тренера английского клуба «Хаддерсфилд Таун», с которым в сезоне-2016/17 вышел в английскую премьер-лигу.

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