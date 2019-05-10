Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны

В финале Лиги чемпионов, который состоится в Мадриде 1 июня» встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В финале Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая между собой сыграют «Челси» и «Арсенал».
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