Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны - Советский спорт
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10 мая 2019 01:27Футбол

Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны

Впервые в истории в финалах европейских клубных турниров выступят представители одной страны.

В финале Лиги чемпионов, который состоится в Мадриде 1 июня» встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В финале Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая между собой сыграют «Челси» и «Арсенал».

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