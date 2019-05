Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны

В финале Лиги чемпионов, который состоится в Мадриде 1 июня» встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В финале Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая между собой сыграют «Челси» и «Арсенал».

4 - This is the first time that all four places in the Champions League/European Cup and Europa League/UEFA Cup finals will be filled by one country. Domination. pic.twitter.com/GrXFPvAemA