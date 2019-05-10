Ади Хюттер: Мы заставили говорить об «Айнтрахте», это очень важно

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер подвел итоги ответного матча ½ финала Лиги Европы с «Челси» (1:1, по пенальти – 3:4) на стадионе «Стэмфорд Бридж».
«В первую очередь поздравляю «Челси» с выходом в финал, – приводит слова австрийца официальный сайт УЕФА. – Мы очень расстроены, что наша конечная мечта не стала реальностью. Я невероятно горжусь командой и ее игрой на «Стэмфорд Бридж».
В раздевалке царит полное разочарование. Мы все мечтали о выходе в финал. Могу только поздравить игроков с тем, чего они добились. У нас впереди два важных матча, и нам как можно скорее нужно забыть об этом поражении.
Как тренер я стараюсь сохранять спокойствие, так как это необходимо команде, и не слишком нервничать. Это объясняет мое поведение на бровке. Мы заставили людей заметить «Айнтрахт» в нынешнем сезоне, и это очень важно».
Напомним, за два тура до окончания бундеслиги «Айнтрахт» занимает четвертое место и претендует на попадание в Лигу чемпионов.
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