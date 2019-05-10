Александр Бубнов: «Динамо» победа нужнее, но «Ростов» очень неуступчив «Динамо» примет «Ростов» в 28-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что матч 28-го тура премьер-лиги «Динамо» – «Ростов» завершится вничью.

«Подопечным Дмитрия Хохлова очки нужнее, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – но «Ростов» очень неуступчив, что в очередной раз наглядно продемонстрировал в прошлом туре с «Краснодаром». Прогноз – 1:1».

Напомним, матч «Динамо» – «Ростов» пройдет 10 мая на «Арене Химки». Начало – 14:00 (мск).

За три тура до окончания чемпионата «Динамо» набрало 30 очков и занимает 12-е место, у «Ростова» на семь очков больше и седьмое место.

Матч первого круга в Ростове-на-Дону завершился нулевой ничьей.