Андрей Аршавин: За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 08:51ФутболЛипкин Антон

Андрей Аршавин: За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду

Три гола «Валенсии» забил Обамеянг, еще один – Ляказетт.

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после победы над «Валенсией» (4:2) в ответном матче ½ финала на стадионе «Месталья».

«За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду, – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». – «Канониры» не дрогнули после первого пропущенного гола и очень уверенно вышли в финал.

Ну и второй хет-трик за последние два дня. Ранее Моура забил три за «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов, а теперь Обамеянг».

Напомним, в составе «Арсенала» хет-трик сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, а еще один гол забил Александр Ляказетт.

04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/05 17:02Хоккей
«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/05 23:00Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Аяксом» (3:2) и вышел в финал. Как это былоНас ждет английский финал в Лиге чемпионов!
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
09/05 17:00Хоккей
Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной РоссииДо старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
10/05 08:47Хоккей
У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них.
09/05 19:48Футбол
Моура, говорите? Нет, эту Лигу чемпионов взорвал «ПСЖ»!Суперкамбэки, которые организовали в полуфиналах «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», не были бы возможны без парижского суперклуба. И вот почему.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
08/05 14:25Хоккей
У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
08/05 19:59Футбол
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/05 21:19Хоккей
Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилосьНападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/05 15:40Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
Новости
08:51 Футбол Андрей Аршавин: За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду
08:41 Футбол Маурицио Сарри: АПЛ является сильнейшей лигой Европы и, следовательно, всего мира
08:29 Футбол Александр Бубнов: «Динамо» победа нужнее, но «Ростов» очень неуступчив
08:23 Футбол Ади Хюттер: Мы заставили говорить об «Айнтрахте», это очень важно
08:15 Футбол Александр Бубнов: «Уралу» важнее выйти в финал Кубка, поставлю на «Оренбург»
08:07 Футбол Обамеянг, Ляказетт, Кепа и Лофтус-Чик претендуют на звание игрока недели Лиги Европы
07:44 Хоккей ЦСКА номинирован на премию лучшей команды года
07:24 Хоккей А один игрок улетел разводиться. Как выступали наши дрим-тим на ЧМ (спойлер – плохо!)
07:08 Хоккей Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
06:28 Хоккей «Бостон» победил «Каролину» в первом матче финала Востока
01:46 Футбол Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале
01:37 Футбол Эден Азар: Мы рады сегодняшней победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец
01:27 Футбол Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны
01:19 Футбол Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти
01:12 Футбол Унаи Эмери: Мы можем гордиться командой
01:00 Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы
00:48 Футбол «Челси» в серии пенальти переиграл «Айнтрахт» и вышел в финал Лиги Европы
00:46 Футбол Роналдо отметил неуважение к тренерскому штабу команды
00:25 Футбол Петр Чех – о завершении карьеры: Я уже все обдумал и принял решение
00:18 Футбол Петр Чех: Мне все равно, с кем играть в финале Лиги Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика