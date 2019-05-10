Андрей Аршавин: За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду Три гола «Валенсии» забил Обамеянг, еще один – Ляказетт.

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после победы над «Валенсией» (4:2) в ответном матче ½ финала на стадионе «Месталья».

«За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду, – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». – «Канониры» не дрогнули после первого пропущенного гола и очень уверенно вышли в финал.

Ну и второй хет-трик за последние два дня. Ранее Моура забил три за «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов, а теперь Обамеянг».

Напомним, в составе «Арсенала» хет-трик сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, а еще один гол забил Александр Ляказетт.