Андрей Аршавин: За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после победы над «Валенсией» (4:2) в ответном матче ½ финала на стадионе «Месталья».
«За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду, – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». – «Канониры» не дрогнули после первого пропущенного гола и очень уверенно вышли в финал.
Ну и второй хет-трик за последние два дня. Ранее Моура забил три за «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов, а теперь Обамеянг».
Напомним, в составе «Арсенала» хет-трик сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, а еще один гол забил Александр Ляказетт.
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