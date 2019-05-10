«Оренбург» – «Урал». Стартовые составы

Главные тренеры «Оренбурга» и «Урала» Владимир Федотов и Дмитрий Парфенов определились с составами на матч команд в 28-м туре премьер-лиги.
«Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе, Сиваков, Шахов, Малых, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович.
Запасные: Руденко, Кеняйкин, А. Козлов, Чуканов, Афонин, Кулишев, С. Козлов, Маляров, Чиркин, Галаджан.
Состав #ФКОренбург на матч #ОренбургУрал@fcorenburg @FCURAL @rfpl pic.twitter.com/jAUf2AtJ1E— ФК Оренбург (@fcorenburg) May 10, 2019
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Араторе, Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков.
Запасные: Баклов, Шанбиев, Ароян, Динга, Данцев, Ильин, Бавин, Егорычев, Фидлер, Погребняк, Катрич.
🐝НАШ СОСТАВ! #ОренбургУрал pic.twitter.com/CgakEN5lhv— ФК Урал (@FCURAL) May 10, 2019
Матч «Оренбург» – «Урал» пройдет 10 мая на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 11:30 (мск).
За три тура до окончания чемпионата «Оренбург» занимает девятое место с 36 очками, у «Урала» 33 очка и 11-е место.