Александр Бубнов: «Рубин» упрется, но «Локомотиву» во что бы то ни стало нужна победа - Советский спорт
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10 мая 2019 11:17ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Рубин» упрется, но «Локомотиву» во что бы то ни стало нужна победа

«Локомотив» сыграет дома с «Рубином».

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Рубин».

«Рубин» упрется, но «Локомотиву» во что бы то ни стало нужно побеждать, сделать еще один шаг ко второму месту и прямой путевке в Лигу чемпионов, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Даже без (Джефферсона) Фарфана в распоряжении у (Юрия) Семина куда более интересная группа атаки. Прогноз – 1:0».

Напомним, матч «Локомотив» – «Рубин» пройдет 10 мая на стадионе «Локомотив». Начало – 19:00 (мск).

За три тура до окончания чемпионата «Локомотив» занимает второе место, опережая на два очка «Краснодар». У «Рубина» 35 очко и десятое место.

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