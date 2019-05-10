Александр Бубнов: «Рубин» упрется, но «Локомотиву» во что бы то ни стало нужна победа «Локомотив» сыграет дома с «Рубином».

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Рубин».

«Рубин» упрется, но «Локомотиву» во что бы то ни стало нужно побеждать, сделать еще один шаг ко второму месту и прямой путевке в Лигу чемпионов, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Даже без (Джефферсона) Фарфана в распоряжении у (Юрия) Семина куда более интересная группа атаки. Прогноз – 1:0».

Напомним, матч «Локомотив» – «Рубин» пройдет 10 мая на стадионе «Локомотив». Начало – 19:00 (мск).

За три тура до окончания чемпионата «Локомотив» занимает второе место, опережая на два очка «Краснодар». У «Рубина» 35 очко и десятое место.