Жозе Моуринью: Клопп был настоящим лидером «Ливерпуля» в матче с «Барселоной»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал героев ответных матчей ½ финала Лиги чемпионов.
«В матче «Ливерпуль» – «Барселона» я бы выделил (Юргена) Клоппа, потому что он был настоящим лидером, – приводит «RT на русском» слова португальца. – Кроме того, я бы выделил (Джердана) Шакири и (Дивока) Ориги, которые сыграли важную роль в этой исторической победе.
Что касается второго полуфинала, то, конечно же, особняком стоит оформивший хет-трик Моура. Кроме того, стоит отметить красоту футбола. Иногда даже в таких матчах результат очевиден. Но здесь всё было по-другому. Фантастические эмоции».
Напомним, во вторник «Ливерпуль» нанес поражение «Барселоне» (4:0), а в среду «Тоттенхэм» переиграл «Аякс» (3:2), уступая по ходу матча со счетом 0:2.
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