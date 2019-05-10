Суарес пропустит концовку сезона - Советский спорт
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10 мая 2019 12:08ФутболЛипкин Антон

Суарес пропустит концовку сезона

Уругвайцу сделали операцию на мениске.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес не сыграет в оставшихся матчах команды в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний уругваец получил травму правого колена, из-за чего ему была сделана операция на мениске. Срок восстановления Суареса составит от четырех до шести недель.

Таким образом, нападающий не поможет команде в заключительных турах примеры – с «Хетафе» (12 мая) и «Эйбаром» (18 мая), а также в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией» (25 мая).

В нынешнем сезоне Суарес провел 49 матчей во всех турнирах и забил 25 голов (21 – в примере, три – в Кубке Испании и один – в Лиге чемпионов).

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