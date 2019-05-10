ВИДЕО ДНЯ: Ойеволе забил самый курьезный автогол сезона Защитник «Оренбурга» вывел «Урал» вперед.

Защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе забил курьезный автогол в матче 28-го тура премьер-лиги с «Уралом» на стадионе «Газовик».

На 51-й минуте полузащитник «Урала» Отмар Эль-Кабир нанес несильный удар по воротам хозяев и попал в штангу, после чего мяч отскочил к 36-летнему российскому игроку обороны, который добил его в ворота. После этого счет в матче стал 1:0 в пользу «Урала».

Оренбург - Урал. 0-1. Адессойе Ойеволе (автогол), Российская Премьер-Лига, 28 тур 10.05.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Напомним, за три тура до окончания чемпионата «Оренбург» занимает девятое место с 36 очками, у «Урала» 33 очка и 11-е место.

В случае победы «Урал» гарантирует себе как минимум 12-е место и избежит участия в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге.