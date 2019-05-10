«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы

Главные тренеры «Динамо» и «Ростова» Дмитрий Хохлов и Валерий Карпин определились с составами на матч команд в 28-м туре премьер-лиги.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Шунич, Козлов, Теттех, Юсупов, Жоаозиньо, Кардозу, Панченко, Луценко.
Запасные: Лещук, Хольмен, Рыков, Марков, Черных, Рауш, Москвичев, Грулев.
Сегодня, 10 мая. в рамках 28 тура РПЛ, московское «Динамо» встречается с ФК «Ростов».— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) May 10, 2019
Тренерский штаб бело-голубых решил не вносить никаких изменений после столичного дерби с армейцами.
Прямая трансляция матча начнется в 13:55 на телеканале «МАТЧ ТВ».#ДинамоРостов #твоякоманДа pic.twitter.com/CqeywTnbQJ
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Щадин, Норманн, Гацкан, Зуев, Ионов, Сигурдарссон.
Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Попов, Вебер, Шомуродов, Зайнутдинов, Чернов, Плиев.
💪🏼💪🏼💪🏼— Football Club Rostov (@rostovfc) May 10, 2019
Наш состав на матч с «Динамо» pic.twitter.com/JuytEO8TUK
Матч «Динамо» – «Ростов» пройдет 10 мая на «Арене Химки». Начало – 14:00 (мск).