«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы - Советский спорт
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10 мая 2019 13:18ФутболЛипкин Антон

«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы

Матч на «Арене Химки» начнется в 14:00 (мск).

Главные тренеры «Динамо» и «Ростова» Дмитрий Хохлов и Валерий Карпин определились с составами на матч команд в 28-м туре премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Шунич, Козлов, Теттех, Юсупов, Жоаозиньо, Кардозу, Панченко, Луценко.
Запасные: Лещук, Хольмен, Рыков, Марков, Черных, Рауш, Москвичев, Грулев.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Щадин, Норманн, Гацкан, Зуев, Ионов, Сигурдарссон.
Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Попов, Вебер, Шомуродов, Зайнутдинов, Чернов, Плиев.

Матч «Динамо» – «Ростов» пройдет 10 мая на «Арене Химки». Начало – 14:00 (мск).

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