«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы

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Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

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Вся власть – электрикам! Юрий Цыбанев о финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» В последний момент футбольный Бог почесал в затылке – и придумал чисто английское убийство…

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