Гол Погребняка помог «Уралу» избежать поражения в Оренбурге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 13:29ФутболЛипкин Антон

Гол Погребняка помог «Уралу» избежать поражения в Оренбурге

Гости отыгрались на шестой добавленной минуте.

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 28-го тура премьер-лиги на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

В первом тайме команды голов не забили. А через шесть минут после возобновления игры защитник хозяев Адесойе Ойеволе забил курьезный автогол. Полузащитник «Урала» Отмар Эль-Кабир нанес несильный удар по воротам хозяев и попал в штангу, после чего мяч отскочил к 36-летнему российскому игроку обороны, который добил его в ворота.

«Оренбургу» удалось отыграться через 19 минут благодаря восьмому голу в сезоне полузащитника Алексей Сутормина. А за три минуты до окончания основного времени игры вышедший на замену форвард Артем Галаджан сделал счет 2:1. Однако гостям все же удалось избежать поражения: также вышедший на замену Павел Погребняк сравнял счет на шестой добавленной минуте.

Таким образом, «Оренбург» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Урала» стало 31 очко, команда осталось на 11-м месте.

В предпоследнем туре 18 мая «Оренбург» сыграет в гостях с «Уфой», а на следующий день «Урал» примет «Локомотив».

РПЛ
28-й тур

«Оренбург» (Оренбург) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)
Голы: Сутормин, 72. Галаджан, 87 – Ойеволе, 51, в свои ворота. Погребняк, 90+6.

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе (Афонин, 80), Сиваков, Шахов, Малых, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 75), Деспотович (Кулишев, 86).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов, Емельянов (Фидлер, 80), Бумаль, Араторе (Егорычев, 66), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк, 78).

Предупреждения: Терехов, 55. Малых, 60. Мишкич, 65. Галаджан, 90+4 – Араторе, 42.

Главный судья: Алексей Еськов (Москва).
Оренбург. Стадион «Газовик».

06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
09/05 13:00Футбол
Вся власть – электрикам! Юрий Цыбанев о финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»В последний момент футбольный Бог почесал в затылке – и придумал чисто английское убийство…
09/05 07:00Хоккей
Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск – пять наших побед на ЧМ (незабываемое видео!)«Советский спорт» вспоминает чемпионаты мира, которые выигрывала сборная Россия.
09/05 11:30Футбол
Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороныБывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
09/05 14:00Футбол
«Семака с юности уважали не за то, что он может напихать»Мы расспросили о наставнике «Зенита» известных людей, которые давно и хорошо его знают.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
10/05 12:53Футбол
Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
10/05 13:08Футбол
«Ливерчестер Ситинайтед»! Что стоит за невероятным достижением клубов АПЛ?Англия первой в истории будет представлена сразу четырьмя клубами в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наш автор считает, что главная причина этого прорыва – финансовый фэйр-плей.
09/05 09:42Хоккей
«Акулы» сожрали и «Колорадо»: «Сан-Хосе» – в финале конференцииДжо Павелски вернулся в состав и вытащил «Сан-Хосе» в финал конференции, где его команду уже поджидает «Сент-Луис».
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
09/05 12:30Хоккей
Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в СловакииВ Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
10/05 09:44Хоккей
Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мираПризнаем: самые яркие вывески дня: Финляндия - Канада и Чехия - Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?
10/05 12:39Футбол
Евгений Кафельников: Надо переименовать ФК «Сочи» в «Жемчужину»Самый именитый спортсмен-сочинец, как известно, болеет за «Спартак», но собирается следить за клубом из родного города после его выхода в РПЛ.
08/05 17:02Хоккей
«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
Новости
13:39 Хоккей Артемий Панарин: Перед матчем с «Рейнджерс» были шутки, что играю с будущей командой
13:29 Футбол Гол Погребняка помог «Уралу» избежать поражения в Оренбурге
13:18 Футбол «Динамо» – «Ростов». Стартовые составы
13:11 Футбол Неймар дисквалифицирован на три матча
13:02 Футбол ВИДЕО ДНЯ: Ойеволе забил самый курьезный автогол сезона
12:42 Хоккей Патрис Бержерон: Соперники влетали в сетку, но Раск стоял на своем
12:35 Футбол У Мхитаряна не будет проблем с въездом в Азербайджан
12:26 Хоккей Туукка Раск: Нам повезло, что мы проигрывали всего в одну шайбу
12:20 Футбол Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона
12:14 Хоккей Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
12:08 Футбол Суарес пропустит концовку сезона
12:03 Хоккей Джастин Уильямс: Сегодня «Каролину» немного проучили
11:57 Футбол Жозе Моуринью: Клопп был настоящим лидером «Ливерпуля» в матче с «Барселоной»
11:49 Хоккей Брюс Кэссиди: В плей-офф нет места волшебству
11:39 Футбол Жозе Моуринью: Перед четвертым голом «Ливерпуля» болбой был очень хорош
11:32 Хоккей Симаков завершил карьеру и стал тренером
11:17 Футбол Александр Бубнов: «Рубин» упрется, но «Локомотиву» во что бы то ни стало нужна победа
11:07 Хоккей Здено Хара: У нас настолько сильная бригада большинства, что она добилась своего
11:00 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» не испытает проблем и отправит «Анжи» в ФНЛ
10:48 Футбол «Оренбург» – «Урал». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика