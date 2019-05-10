Гол Погребняка помог «Уралу» избежать поражения в Оренбурге Гости отыгрались на шестой добавленной минуте.

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 28-го тура премьер-лиги на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

В первом тайме команды голов не забили. А через шесть минут после возобновления игры защитник хозяев Адесойе Ойеволе забил курьезный автогол. Полузащитник «Урала» Отмар Эль-Кабир нанес несильный удар по воротам хозяев и попал в штангу, после чего мяч отскочил к 36-летнему российскому игроку обороны, который добил его в ворота.

«Оренбургу» удалось отыграться через 19 минут благодаря восьмому голу в сезоне полузащитника Алексей Сутормина. А за три минуты до окончания основного времени игры вышедший на замену форвард Артем Галаджан сделал счет 2:1. Однако гостям все же удалось избежать поражения: также вышедший на замену Павел Погребняк сравнял счет на шестой добавленной минуте.

Таким образом, «Оренбург» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Урала» стало 31 очко, команда осталось на 11-м месте.

В предпоследнем туре 18 мая «Оренбург» сыграет в гостях с «Уфой», а на следующий день «Урал» примет «Локомотив».

РПЛ

28-й тур

«Оренбург» (Оренбург) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

Голы: Сутормин, 72. Галаджан, 87 – Ойеволе, 51, в свои ворота. Погребняк, 90+6.

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе (Афонин, 80), Сиваков, Шахов, Малых, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 75), Деспотович (Кулишев, 86).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов, Емельянов (Фидлер, 80), Бумаль, Араторе (Егорычев, 66), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк, 78).

Предупреждения: Терехов, 55. Малых, 60. Мишкич, 65. Галаджан, 90+4 – Араторе, 42.

Главный судья: Алексей Еськов (Москва).

Оренбург. Стадион «Газовик».