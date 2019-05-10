Полузащитник «Тоттенхэма» Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура признан лучшим футболистом недели по итогам ответных матчей ½ финала Лиги чемпионов.
Добавим, что на приз лучшему игроку недели, помимо Моуры, претендовали Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).
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