Полузащитник «Тоттенхэма» Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов - Советский спорт
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10 мая 2019 14:23ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Тоттенхэма» Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Бразильский полузащитник помог лондонского клуба выйти в финал. Он оформил хет-трик в ворота «Аякса» (3:2).

Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура признан лучшим футболистом недели по итогам ответных матчей ½ финала Лиги чемпионов.

Добавим, что на приз лучшему игроку недели, помимо Моуры, претендовали Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).

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