Владимир Федотов – о судействе в матче с «Уралом»: Это просто беспредел - Советский спорт
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10 мая 2019 15:06ФутболГичунцев Артур

Владимир Федотов – о судействе в матче с «Уралом»: Это просто беспредел

Встреча прошла в Екатеринбурге.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов обрушился с критикой на арбитров после матча с «Уралом» (2:2) в 28-м туре чемпионата России.

«Учитывая погодные условия, игра получилась интересной и динамичной, с обилием голевых моментов. Мы были острее, имели дополнительные 100-процентные возможности для взятия ворот. Пропустили нелепейший гол, но нашли силы выйти вперед.

Затем на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел! По-другому нельзя сказать. Чисто выигранный мяч, переигранное время… Но судьи придумали штрафной, в результате чего мы лишились важных двух очков, которые ребята заслужили кровью и потом. Признаюсь, что мне сложно смотреть в глаза своим ребятам после таких действий арбитров», – цитирует Федотова «Матч ТВ».

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