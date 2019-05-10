Дмитрий Парфенов: Радует, что в конце матча с «Оренбургом» мы не бросили играть

Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороны Бывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.

Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в Словакии В Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.

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«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в Словакию Сборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.

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Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

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