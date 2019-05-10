Дмитрий Парфенов: Радует, что в конце матча с «Оренбургом» мы не бросили играть

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился эмоциями после матча с «Оренбургом» (2:2) в 28-м туре РПЛ.
«Как и ожидалось, матч получился боевым. Радует, что в конце не бросили играть, сравняли счет в тяжелом матче.
По ходу игры имели хорошие возможности для гола. Соперник тоже создавал моменты. Поэтому ничья закономерна», – сказал специалист клубной пресс-службе
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