Дмитрий Парфенов: Радует, что в конце матча с «Оренбургом» мы не бросили играть - Советский спорт
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10 мая 2019 15:14ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Парфенов: Радует, что в конце матча с «Оренбургом» мы не бросили играть

Команда из Екатеринбурга ушла от поражения в концовке поединка.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился эмоциями после матча с «Оренбургом» (2:2) в 28-м туре РПЛ.

«Как и ожидалось, матч получился боевым. Радует, что в конце не бросили играть, сравняли счет в тяжелом матче.

По ходу игры имели хорошие возможности для гола. Соперник тоже создавал моменты. Поэтому ничья закономерна», – сказал специалист клубной пресс-службе

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