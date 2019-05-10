Президент «Урала» – о работе Еськова: Таких вопиющих ошибок я нигде не видел - Советский спорт
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10 мая 2019 15:42ФутболГичунцев Артур

Президент «Урала» – о работе Еськова: Таких вопиющих ошибок я нигде не видел

Функционер остался недоволен работой арбитров в матче с «Оренбургом».

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу судей в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Представьте, каково сейчас мне, ребятам, которые видели, что Сутормин вне игры. Там два человека вне игры! Но что главный, что боковой арбитры это проигнорировали. Сначала подняли флажок, потом начали почему-то советоваться… Вся страна видела, а эти два человека, которые решают судьбу команды, не видели. Они решают судьбу многих людей, это же ответственный матч. Выигрывая, мы бы обогнали «Оренбург». А теперь как? Мы возмущены.

Раньше можно было хоть жалобы и протесты подать. Сейчас этого ничего нет. Комиссия только посмотрит. Все увидели офсайд, все сказали, и на этом все. А второй гол? Забили со штрафного, которого не было. Но дальше этот человек снова будет стоять резервным, и все у них хорошо. А то, что решаются судьбы тренеров, руководителей и футболистов, судьи не думают. Кто-то из-за них может потерять работу, кто-то вылететь из РПЛ. Говорят, мол, можно ошибиться… Но почему так не ошибаются судьи в Европе? Таких вопиющих ошибок я нигде давно не видел.

У нас ведь как судит Еськов, так сразу судейские скандалы. Постоянно! Может, он и не предвзят, но боится ошибиться и ошибается. Пусть этот судья не судит нашу команду. Мы просили, но нам не пошли навстречу. Почему? Судей нет. Так давайте с улицы наберем! Как может не быть судей? Куда они деваются? Кто тогда ездит на Кипр на сборы и нормативы сдает? А главное – зачем, если в каждом туре судейские скандалы. Когда из игры в игру произвол, болельщики вообще перестанут ходить на футбол. Команда старается, но все насмарку», – цитирует Иванова Sport24.ru.

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