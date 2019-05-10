«Динамо» и «Ростов» разошлись миром в 28-м туре РПЛ

Московское «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова сыграло вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура РПЛ – 0:0.
Таким образом, бело-голубые, набрав 30 очков, по-прежнему занимают 12-е место в таблице чемпионата страны. Что касается донского клуба, то в его активе 38 очков. Команда обогнала «Оренбург» и вышла на 7-ю позицию.
В следующем туре «Динамо» встретится 19 мая в гостях с «Енисеем», а команда Валерия Карпина в тот же день примет на домашней арене «Зенит».
РПЛ
28-й тур
«Динамо» – «Ростов» 0:0
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Морозов, Козлов, Евгеньев, Теттех, Жоаозиньо (Грулев, 60), Кардозу, Юсупов, Панченко (Марков, 68), Луценко.
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля (Шомуродов, 71), Новосельцев, Паршивлюк (Плиев, 20), Гацкан, Норманн, Зуев (Калачев, 46), Щадин, Ионов, Сигурдарсон.
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