Дмитрий Хохлов: Ожидали, что «Ростов» будет так хорошо обороняться

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги противостояния с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ (0:0).
«Тяжелая игра, в принципе ожидали, что «Ростов» будет так хорошо обороняться. Мы знали, и к этим качествам «Ростова» готовились.
Считаю, что мы предостаточно моментов создали, но к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, что у нас сегодня не получилось», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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