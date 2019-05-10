Дмитрий Хохлов: Ожидали, что «Ростов» будет так хорошо обороняться Встреча прошла в Химках.

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги противостояния с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ (0:0).

«Тяжелая игра, в принципе ожидали, что «Ростов» будет так хорошо обороняться. Мы знали, и к этим качествам «Ростова» готовились.

Считаю, что мы предостаточно моментов создали, но к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, что у нас сегодня не получилось», – цитирует специалиста Sport24.ru.