Дмитрий Хохлов: Ожидали, что «Ростов» будет так хорошо обороняться - Советский спорт
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10 мая 2019 16:40ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Хохлов: Ожидали, что «Ростов» будет так хорошо обороняться

Встреча прошла в Химках.

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги противостояния с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ (0:0).

«Тяжелая игра, в принципе ожидали, что «Ростов» будет так хорошо обороняться. Мы знали, и к этим качествам «Ростова» готовились.

Считаю, что мы предостаточно моментов создали, но к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, что у нас сегодня не получилось», – цитирует специалиста Sport24.ru.

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