Валерий Карпин – о матче с «Динамо»: Ничья – хороший результат для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча с московским «Динамо» в 28-м туре РПЛ (0:0).
«Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит.
Перед игрой мы не думали о ничьей, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья – хороший результат», – передает слова Карпина Sport24.ru.
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