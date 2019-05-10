Валерий Карпин – о матче с «Динамо»: Ничья – хороший результат для «Ростова» Встреча прошла в Химках.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча с московским «Динамо» в 28-м туре РПЛ (0:0).

«Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит.

Перед игрой мы не думали о ничьей, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья – хороший результат», – передает слова Карпина Sport24.ru.