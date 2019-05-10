«Локомотив» – «Рубин». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и казанского «Рубина» на матч 28-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.
Запасные: Медведев, Коченков, Коломейцев, Эдер, Фернандеш, Магкеев, Куликов, Идову, Кварацхелия, Михалик, Лапшов.
«Рубин»: Ив. Коновалов, Степанов, Сорокин, Камболов, Уремович, Цаллагов, Башкиров, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Байрамян.
Запасные: Бабурин, Тушев, Микушин, Абдуллин, Устинов, Могилевец, Пантелеев, Акбашев, Сагитов, Шекари.