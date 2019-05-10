«Анжи» проиграл «Арсеналу» и потерял все шансы сохранить прописку в РПЛ - Советский спорт
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10 мая 2019 18:29ФутболГичунцев Артур

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и потерял все шансы сохранить прописку в РПЛ

Встреча прошла Махачкале.

Футболисты «Анжи» потерпели поражение от тульского «Арсенала» в домашнем матче 28-го тура РПЛ – 0:1.

Автором единственного гола стад полузащитник Зелимхан Бакаев. Он заработал пенальти и реализовал его на 34-й минуте поединка.

Таким образом, команда Игоря Черевченко вышла на 5-е место в таблице, набрав 45 очков. Что касается «Анжи», то команда Магомеда Адиева, у которой 20 очков, занимает 15-ю позицию и потеряла все шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

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