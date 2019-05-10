Опубликован трейлер документального фильма о Марадоне (видео) В интернете появился трейлер документального фильма британца Азифа Кападиа о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне.

В основе фильма — более 500 часов видеоматериала из личного архива футболиста. Ленту впервые продемонстрируют на Канском кинофестивале (14—25 мая), а в широкий прокат она выйдет 31 июля.

Азиф Кападиа известен по работе над документальными фильмами «Сенна» (о гонщике Айртоне Сенне) и «Эми» (о певице Эми Уайнхаус). Обе ленты получали главную награду Британской киноакадемии.

58-летний Марадона — чемпион и вице-чемпион мира, обладатель Кубка УЕФА в составе «Наполи», наряду с Пеле признан лучшим игроком XX столетия по версии ФИФА.