Тренер «Анжи» – о матче с «Арсеналом»: В упущенных моментах сыграло роль мастерство Махачкалинский клуб потерял все шансы остаться в РПЛ.

Наставник «Анжи» Ренат Избулатов дал комментарий после поражения тульского «Арсенала» в 28-м туре РПЛ (0:1).

Отметим, что после этой игры команда Магомеда Адиева утратила все шансы остаться в РПЛ на следующий сезон.

«Ребята отдали все силы, были хорошие подходы, могли реализовать. Но не забили, подвела реализация…

Ничего не хочется говорить насчет судьи, но бывают двойные стандарты. Если ставите в одну сторону, тогда можно и в другую. А по самоотдаче претензий к ребятам нет, они молодцы.

В упущенных моментах сыграло роль мастерство. Появляется в игре один момент – его надо реализовать. Это говорит о качестве футболистов. Но я думаю, игроки растут и прибавляют в этом компоненте», – приводит слова Избулатова «Матч Премьер».