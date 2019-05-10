Сборная России проиграла Венгрии на юниорском ЧЕ

Счет встречи — 2:3. В составе россиян отличились Егор Шаповалов и Аслан Муталиев.
Подопечные Дмитрия Хомухи проиграли все три матча и заняли последнее место в группе C. В плей-офф вышли сборные Венгрии и Португалии.
Чемпионат Европы U-17
Групповой этап
Третий тур
Россия U-17 — Венгрия U-17 — 2:3 (1:1)
Голы: Шаповалов, 20 (1:0); Немет, 33 (1:1); Мажор, 71 (1:2, пен.); Муталиев, 87 (2:2); Немет, 90+4 (2:3).
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