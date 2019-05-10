Давид Луиз продлил контракт с «Челси» Бразилец будет играть до лета 2021 года.

«Челси» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Давидом Луизом.

— Я счастлив быть здесь и получить возможность остаться. Я люблю «Челси», и у меня до сих пор амбиции молодого игрока. Для меня многое значит выход в очередной финал еврокубка, мы еще можем финишировать в первой тройке в чемпионате. Продолжу делать все, что в моих силах, чтобы помогать команде, — сказал 32-летний футболист.

В нынешнем сезоне на счету защитника три мяча в 48 играх за клуб во всех турнирах.