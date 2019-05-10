«ПСЖ» откажется от ротации вратарей В следующем сезоне у парижан будет один основной вратарь.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отметил, что его команда откажется от принципа ротации вратарей. В сезоне-2018/19 ворота клуба защищали Альфонс Ареоля (30 матчей) и Джанлуиджи Буффон (23).

— Мы больше так не сможем. Мы пошли на ротацию, так как Джиджи и Альфонс — исключительные парни. Но вратарская позиция — особенная, там требуется уверенность, автоматизм. Невозможно менять вратаря каждые две-три игры, — цитирует Тухеля Footmercato.

Контракт Ареоли с «ПСЖ» действует до лета 2023 года. Нынешнее соглашение Буффона с парижанами подписано по схеме «1+1».