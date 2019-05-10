Курбан Бердыев: «Победа «Локомотива» заслуженна» Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча с «Локомотивом» (4:0).

- Победа «Локомотива» заслуженна. Ту фору, которую мы им дали в самом начале, потом уже было сложно отыграть. Потом во втором тайме удаление всё сломало.

- Несмотря на плохой результат, можете ли вы отметить что-то позитивное в игре команды?

- То, что в меньшинстве старались что-то создать.

- Почему пенальти исполнял Игорь Коновалов?

- Потому что Полоза не было.

- Это «Локомотив» был сегодня так хорош, или «Рубин» - плох?

- Наверное, «Рубин» - плох, раз «Локомотив» четыре забил.

- Пропущенные голы - это индивидуальные ошибки или командные?

- Второй - индивидуальная, четвертый - индивидуальная. Больше индивидуальных ошибок, чем коллективных.