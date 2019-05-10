Франк де Бур: При мне у «Аякса» не было денег, только долги Де Буру не хватало денег.

Экс-главный тренер «Аякса» Франк де Бур объяснил прогресс амстердамского клуба в последние годы. По его словам, причина успеха кроется в денежных вливаниях. Сам де Бур руководил клубом на протяжении шести сезонов, завоевав четыре чемпионских титула.

— Финансовая ситуация тогда была иной. Мне разрешалось тратить максимум пять миллионов евро. Вот и все.

Чтобы кого-то купить, нужно было кого-то продать. Иногда приходилось рисковать. Когда я вступил в должность в 2010 году, у клуба был долг в 23 миллиона евро. После меня у «Аякса» появились деньги, и тогда можно было совершать целевые покупки. Моя команда была менее качественной, чем нынешняя, — сказал де Бур в интервью Elsevier.

«Аякс» — финалист Лиги Европы-2016/17, полуфиналист Лиги чемпионов-2018/19.