В РФС недовольны выступлением сборной России на юношеском ЧЕ - Советский спорт
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11 мая 2019 00:39ФутболКоноплев Александр

В РФС недовольны выступлением сборной России на юношеском ЧЕ

Сборная России набрала ноль очков, но выглядела достойно.

Генеральный директор РФС Александр Алаев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы U-17. Подопечные Дмитрия Хомухи проиграли все три матча, заняв последнее место в группе.

— К сожалению, юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи не смогла выполнить задачу выхода из группы на юношеском чемпионате Европы в Ирландии. Но если посмотреть на ход этих матчей, то ни в одном из них наши ребята не выглядели мальчиками для битья, везде оказывали упорное сопротивление и уступили с разницей в один мяч. Так что с точки зрения самоотдачи и силы воли к ним никаких претензий нет.

Уровень юношеского чемпионата Европы очень высок, и конкурировать с лучшими командами у юношеских российских сборных получается далеко не каждый сезон. Сборная в этой возрастной категории за свою историю четыре раза выходила на чемпионат Европы, дважды становилась его победителем и один раз — бронзовым призером. Поэтому нынешним результатом мы не удовлетворены, — сказал Алаев в интервью ТАСС.

Сборная России на турнире проиграла командам Исландии (2:3), Португалии (1:2) и Венгрии (2:3).

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