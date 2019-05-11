«Брест» вышел в лигу 1 Команда провела во втором дивизионе шесть лет.

«Брест» стал второй командой, обеспечившей себе выход в лигу 1 по итогам нынешнего сезона.

Накануне в 37-м туре лиги 2 «Брест» нанес дома крупное поражение «Ньору» (3:0) и за тур до окончания чемпионата сохранил отрыв в четыре очка от занимающего третье место «Труа».

Таким образом, вслед за победителем лиги 2 «Метцем» «Брест» вернулся в высшую лигу Франции, в которой не играл с 2013 года.

Добавим, что в плей-офф за выход в лигу 1 точно сыграет «Труа», а также две из трех команд: «Париж», «Ланс», «Лорьян».

В зоне вылета лиги 1 за три тура до конца чемпионата располагаются «Дижон» и «Генгам», а «Кан» занимает 18-е место, с которым сыграет победитель плей-офф лиги 2.