«Брест» вышел в лигу 1 - Советский спорт
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11 мая 2019 07:26ФутболЛипкин Антон

«Брест» вышел в лигу 1

Команда провела во втором дивизионе шесть лет.

«Брест» стал второй командой, обеспечившей себе выход в лигу 1 по итогам нынешнего сезона.

Накануне в 37-м туре лиги 2 «Брест» нанес дома крупное поражение «Ньору» (3:0) и за тур до окончания чемпионата сохранил отрыв в четыре очка от занимающего третье место «Труа».

Таким образом, вслед за победителем лиги 2 «Метцем» «Брест» вернулся в высшую лигу Франции, в которой не играл с 2013 года.

Добавим, что в плей-офф за выход в лигу 1 точно сыграет «Труа», а также две из трех команд: «Париж», «Ланс», «Лорьян».

В зоне вылета лиги 1 за три тура до конца чемпионата располагаются «Дижон» и «Генгам», а «Кан» занимает 18-е место, с которым сыграет победитель плей-офф лиги 2.

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