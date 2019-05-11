Александр Бубнов: «Енисей» поднял голову, но «Краснодар» – очевидный фаворит

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура премьер-лиги «Енисей» – «Краснодар».
«Соперники с разных полюсов таблицы, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Краснодар» – очевидный фаворит. Даже несмотря на то, что перед вылетом красноярцы, наконец, подняли голову. Прогноз – 0:2».
Напомним, матч «Енисей» – «Краснодар» пройдет 11 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало – 14:00 (мск).
За три тура до окончания чемпионата «Краснодар» занимает третье место с 47 очками. «Енисей» набрал 19 очков и идет последним. Если хозяева не смогут победить в этом матче, то вслед за «Анжи» вылетят из премьер-лиги.
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