Хвича Кварацхелия: Рад первому голу за «Локомотив», но еще больше рад победе

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия после матча 28-го тура премьер-лиги с «Рубином» (4:0) на стадионе «Локомотив» поделился впечатлениями от первого гола за клуб.
– Конечно, я рад первому голу за «Локомотив», – приводит слова 18-летнего грузина официальный сайт красно-зеленых. – Но еще больше я рад победе и трем важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе.
– Кто первым поздравил тебя с голом?
– Антон Миранчук – он был рядом. Потом Саба – Соломон был очень рад за меня.
– Впереди полуфинальный матч Кубка России с «Ростовом».
– Будем серьезно готовиться к игре и бороться за кубок. Впереди серьезная борьба, но я верю в нашу команду.
Напомним, Кварацхелия перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Рустави» и выступает за команду на правах аренды.
Также в матче с «Рубином» отличились полузащитники Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк, а также форвард Федор Смолов.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцамиИ он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры. Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают)Наши сборная сегодня не играет, а но другие команды вовсю будут выяснять отношения. Мы рассказываем вам самое интересное о каждой паре. Испортит ли ЦСКА праздник Питеру? Все интриги 28-го тура РПЛ«Зенит» получит чемпионский кубок после матча с армейцами, которые продолжают борьбу с «Локомотивом» и «Краснодаром» за путевки в Лигу чемпионов. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Ливерчестер Ситинайтед»! Что стоит за невероятным достижением клубов АПЛ?Англия первой в истории будет представлена сразу четырьмя клубами в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наш автор считает, что главная причина этого прорыва – финансовый фэйр-плей. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Александр Точилин: Тренируемся на базе, где хорваты готовились к 1/4 финала с РоссиейГлавный тренер ФК «Сочи» рассказал об адаптации клуба на новом месте после переезда из Санкт-Петербурга и перспективах выступления в следующем сезоне в премьер-лиге. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. «Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛПосле поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них. Следующая станция - Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.