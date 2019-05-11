Хвича Кварацхелия: Рад первому голу за «Локомотив», но еще больше рад победе «Локомотив» разгромил «Рубин» в 28-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия после матча 28-го тура премьер-лиги с «Рубином» (4:0) на стадионе «Локомотив» поделился впечатлениями от первого гола за клуб.

– Конечно, я рад первому голу за «Локомотив», – приводит слова 18-летнего грузина официальный сайт красно-зеленых. – Но еще больше я рад победе и трем важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе.

– Кто первым поздравил тебя с голом?

– Антон Миранчук – он был рядом. Потом Саба – Соломон был очень рад за меня.

– Впереди полуфинальный матч Кубка России с «Ростовом».

– Будем серьезно готовиться к игре и бороться за кубок. Впереди серьезная борьба, но я верю в нашу команду.

Напомним, Кварацхелия перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Рустави» и выступает за команду на правах аренды.

Также в матче с «Рубином» отличились полузащитники Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк, а также форвард Федор Смолов.