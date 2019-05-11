Александр Алаев: Юношеская сборная России всем оказывала упорное сопротивление Юношеская сборная России (U17) проиграла все три матча на групповом этапе юношеского Евро-2019.

Генеральный директор РФС Александр Алаев подвел итоги выступлению юношеской сборной России (U17) на чемпионате Европы в Ирландии.

Сборная России потерпела три поражения на групповом этапе – от Исландии (2:3), Португалии (1:2) и Венгрии (2:3) – и заняла последнее место в группе.

«Безусловно, три поражения – совсем не тот результат, на который мы все рассчитывали, – приводит ТАСС слова Алаева. – Но если посмотреть на ход этих матчей, то ни в одном из них наши ребята не выглядели мальчиками для битья, везде оказывали упорное сопротивление и уступили с разницей в один мяч. Так что с точки зрения самоотдачи и силы воли к ним никаких претензий нет.

Сборная в этой возрастной категории за свою историю четыре раза выходила на чемпионат Европы, дважды становилась его победителем и один раз – бронзовым призером. Поэтому нынешним результатом мы не удовлетворены, хотя очень надеялись на опыт Дмитрия Хомухи и успешную игру этой команды в Ирландии».