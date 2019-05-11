Александр Бубнов: «Ахмат» может поправить домашнюю статистику в игре с «Крыльями»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Ахмат» победит «Крылья Советов» в матче 28-го тура премьер-лиги.
«В текущем сезоне грозненцы не так уверенно, как обычно, выступают дома, но «Крылышки», несмотря на высокий уровень мотивации, в последних четырех турах набрали лишь одно очко, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Возможность для команды Рахимова подправить домашнюю статистику. Прогноз – 1:0».
Напомним, матч «Ахмат» – «Крылья Советов» пройдет 11 мая на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 16:30 (мск).
После 27 матчей у «Ахмата» 36 очков и девятое место, у «Крыльев Советов» – 28 очков и 13-я позиция.
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