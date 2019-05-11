Магомед Адиев: Все идет к прекращению существования «Анжи» «Анжи» вылетел из премьер-лиги.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после вылета команды из премьер-лиги высказался о будущем клуба.

«Пока все идет к прекращению существования, – приводит ТАСС слова Адиева. – Будем надеяться на то, что за оставшееся (до конца сезона) время найдутся люди, которым небезразлична судьба «Анжи», и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус.

Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь – заточен на спортивной составляющей».

Напомним, накануне «Анжи» проиграл «Арсеналу» (0:1) и потерял шансы остаться в премьер-лиге.

В оставшихся двух турах «Анжи» сыграет в гостях с «Рубином» и дома с «Уралом».