Магомед Адиев: Все идет к прекращению существования «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после вылета команды из премьер-лиги высказался о будущем клуба.
«Пока все идет к прекращению существования, – приводит ТАСС слова Адиева. – Будем надеяться на то, что за оставшееся (до конца сезона) время найдутся люди, которым небезразлична судьба «Анжи», и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус.
Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь – заточен на спортивной составляющей».
Напомним, накануне «Анжи» проиграл «Арсеналу» (0:1) и потерял шансы остаться в премьер-лиге.
В оставшихся двух турах «Анжи» сыграет в гостях с «Рубином» и дома с «Уралом».
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