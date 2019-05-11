Дмитрий Хомуха: Вопросы только к уровню индивидуальной готовности игроков

Главный тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха после поражения от Венгрии (2:3) в третьем туре группового этапа Евро-2019 подвел итоги турнира для команды.
– Мы уступили в третьем матче на турнире, – приводит слова Хомухи официальный сайт РФС. – Результат – крайне отрицательный. Сегодня мы создали достаточное количество голевых моментов для того, чтобы как минимум не проиграть. Но, к сожалению, что есть, то есть.
– Как оцените итоги турнира для нашей команды?
– Результат по итогам турнира – отрицательный. При этом с точки зрения организации игры, статистических выкладок, которые есть по матчам с Исландией и Португалией, мы не уступали соперникам ни в чем, кроме реализации своих голевых шансов. В плане самоотдачи ни к одному из футболистов, приехавших в Ирландию, вопросов нет. Вопросы остаются только к уровню индивидуальной подготовленности каждого отдельного игрока.
– Что скажете или пожелаете футболистам перед разъездом по клубам?
– Не нужно посыпать голову пеплом. Нужно провести анализ своего выступления на турнире. Ребята сравнили свой уровень со сверстниками из других стран. Если они хотят прогрессировать, им нужно сделать соответствующие выводы. Те, кого все устраивает в нынешнем виде, остановятся в развитии и ничего не добьются в игровой карьере.
Напомним, ранее сборная России проиграла Исландии (2:3) и Португалии (1:2) и заняла четвертое место в группе C.
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