Сергей Ташуев: Будем надеяться, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол

Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев высказался о приговоре суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Кокорину полтора года, а Мамаеву – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Согласно обвинительному заключению, Кокорин и Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили на улице водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
«Это неприятная тема, и здесь неожиданная развязка, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Ташуева. – Заключение за решеткой несовместимо со спортом, оно серьезно бьет по психике.
Вернутся ли Кокорин и Мамаев на былой уровень в футболе? Я думаю, сегодня никто не скажет, что будет с ними дальше. Это зависит от многих факторов, в том числе от их здоровья. Но надо думать о хорошем. Будем надеяться, что они сумеют переломить свою судьбу и вернутся в большой футбол».
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