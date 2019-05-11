«Енисей» – «Краснодар». Стартовые составы

Главные тренеры «Енисея» и «Краснодара» Дмитрий Аленичев и Мурад Мусаев назвали составы на матч команд в 28-м туре премьер-лиги.
«Енисей»: Нестеренко, Данченко, Сарр, Гаджибеков, Ятченко, Семакин, Огуде, Зотов, Комков, Комолов, Соболев.
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Кутьин, Костюков.
Наш состав на матч #ЕнисейКраснодар pic.twitter.com/NfgNaosgTq— ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 11, 2019
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе Газинский, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Скопинцев, Сулейманов, Игнатьев.
⚡Стартовый состав «быков» на #ЕнисейКраснодар 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 11, 2019
В запасе у «горожан»: Крицюк (В), Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Скопинцев, Сулейманов, Игнатьев.
Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/EDxp4mKXD5
Напомним, матч «Енисей» – «Краснодар» пройдет 11 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало – 14:00 (мск).
За три тура до окончания чемпионата «Краснодар» занимает третье место с 47 очками. «Енисей» набрал 19 очков и идет последним. Если хозяева не смогут победить в этом матче, то вслед за «Анжи» вылетят из премьер-лиги.