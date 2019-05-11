Тони Шуньич: Буду рад, если от «Динамо» поступит предложение

«Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается. Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить — впереди у нашей команды еще два матча в чемпионате России», — цитируют Шуньича «Известия».
Напомним, что контракт боснийца с московской командой истекает уже ближайшим летом. В текущем сезоне он провел 27 матчей в составе «Динамо» и забил один гол. Он перешел в московскую команду из немецкого «Штутгарта» в 2017 году.
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