Тони Шуньич: Буду рад, если от «Динамо» поступит предложение Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич признался, что будет рад продлить контракт с «бело-голубыми».

«Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается. Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить — впереди у нашей команды еще два матча в чемпионате России», — цитируют Шуньича «Известия».

Напомним, что контракт боснийца с московской командой истекает уже ближайшим летом. В текущем сезоне он провел 27 матчей в составе «Динамо» и забил один гол. Он перешел в московскую команду из немецкого «Штутгарта» в 2017 году.