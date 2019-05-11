«Краснодар» на выезде разгромил «Енисей» (видео) Футболисты «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ обыграли в Красноярске местный «Енисей» со счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились Виктор Классон, Юрий Газинский, а также Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов, вышедшие на замену во втором тайме.

Таким образом, «Краснодар» набрал 50 очков и сохранил третье место, а «Енисей» с 19-ю очками остался на 16-й позиции. Теперь красноярская команда лишилась даже гипотетических шансов на сохранение прописки в РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» 19 мая сыграет в Туле с «Арсеналом», а «Енисей» в этот же день примет московское «Динамо».

РПЛ. 28-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар» — 0:4 (0:2)

Голы: Классон, 31 (0:1). Газинский, 36 (0:2). Игнатьев, 78 (0:3). Сулейманов, 87 (0:4)

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Сарр, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Огуде, Зотов (Кичин, 12), Семакин, Комков (Хубулов, 46), Соболев

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 71), Каборе, Газинский, Перейра (Олссон, 79), Классон, Ари (Игнатьев, 66)

Предупреждения: Перейра, 51. Хубулов, 75